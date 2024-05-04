banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Metehan kavşağında alt geçit çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan

banner1020

banner974
Metehan kavşağında alt geçit çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan
banner971
Lefkoşa Dereboyu trafik ışıkları ile Metehan dönel kavşağı arasındaki trafik akışı, alt geçit yapımı nedeniyle 12.00’den itibaren servis yolundan sağlanıyor.
Trafik Dairesi’nden yapılan açıklamada, bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri istendi.
Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) trafik ışıkları ile Metehan dönel kavşağı arası çift şerit yoldaki trafik akışı, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi yapım işleri kapsamında yapılacak alt geçit nedeniyle oluşturulan servis yolundan kontrollü devam edecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.