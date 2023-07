“Mescit, egemenliği göstermek için inşa ediliyor”

Hükümet ortağı Arıklı, “kilise yönetiminin Karpaz’a manastır yapma sebebinin ‘kilisenin egemen olduğu topraklar’ imajını çizmek olduğunu, mescidin de aynı amaçla yapılacağını söyledi. Arıklı bu konudaki tepkilere ilişkin “İshalin bir de ağızdan olanı var” dedi

UBP – YDP – DP Hükümeti ortaklarından, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Apostolos Andreas Manastırı’na “mescit” yapılacak olmasına yönelik eleştirilere ilişkin, “kilise yönetiminin Karpaz’a manastır yapma sebebinin ‘kilisenin egemen olduğu topraklar’ imajını çizmek olduğunu, mescidin de aynı amaçla yapılacağını söyledi. Arıklı eleştirilere karşılık “İshalin bir de ağızdan olanı var” dedi.

Arıklı’nın açıklaması şöyle.

LAİKLİK VE KARPAZ BURNUNA YAPILACAK MESCİD

İshal, son zamanlarda salgın bir hastalık haline geldi. Hayır, hayır normal ishal salgınından bahsetmiyorum. Onun çaresi var. Gidersiniz doktora. Yapar tahlili. Bir kaç ilaç, belki bir iki de serum. Tamamdır.

İshalin bir de ağızdan olanı var ki, bunun çaresi psikoloğlarda bulunuyor ancak.

Bu hastalığa yakalananlara eskiden geveze denirdi. Bunlarla bir araya gelmek tam bir işkence idi. Şimdi bu iş sosyal medyada yapılıyor. Ağız ishaline yakalanan kişilerin bir de ideolojik saplantısı varsa, yandı gülüm keten helvası. Bu kişiler sabahın ilk ışığı ile birlikte, Facebook’a koşup, “bugün hangi bahaneyi bulup, Türkiye’ye, KKTC’ ye, Türkiye yetkililerine falan saydırsam” diye ciddi ciddi düşünerek güne başlarlar.

Türkiyeye saldırının en son sebebi; Türkiye’de ki filanca sendika başkanın KKTC Lakliği ile ilgili yapmış olduğu saçma sapan ve hiçbir değeri olmayan açıklama. Malum kesimde iki gündür kıyametler kopuyor.

Yahu bizim burada hangi sendika başkanımızın yaptığı saçma sapan açıklamalara Türkiye yetkilileri tarafından ciddiye alınıp, cevap veriliyor ki, siz bu şahsın bizimle ilgili vermiş olduğu demeci gündem yapıyorsunuz?

Ama maksat saçma bir demece cevap vermek, onun yanlışlığını ortaya koymak falan değil. O demeci genelleştirip, o demeç üzerinden tüm Türkiye’yi, Türkiye yetkililerini hedef almaktır maksat.

Ha, bizim laiklik anlayışımız mükemmel mi? Değil tabi de, bunu kimle tartışacaksınız. Karpaz burnuna mescit yapmayı bile hazmedemeyen kesimle neyi, niye tartışacaksınız ki?

Gerçekten samimi olarak; “Orada mescidin ne işi var?” diye soranlara da bir iki kelam boynumuzun borcudur.

Evvela, Karpaz burnunu sadece hrsitiyanlar ziyaret etmiyor. Oraya Müslümanlar da gidiyor. İbadet yeri onların da hakkı. Vakıflar ihtiyaç olan her yere cami veya mescid yapar.

Saniyen; Hristiyan dünyasında yaygın olduğu gibi Kıbrısta da Kilise, geçmişte Adanın her tarafına insan olsun olmasın irili ufaklı manastır, şapel veya kilise yapmıştır. Bunu her tarafta görürsünüz. Kimse de; “ Yahu burada cemaat mi var ki bunu buraya yapmışlar?” diye sorgulamaz. Çünkü orada amaç, ibadet yeri yapmaktan ziyade; “Buras ı kilisenin egemen olduğu topraklardır” imajını vermektir. Mesela gidin Makedonya-Üsküp’e. Şehre girerken sizi bir kaç yüz metre uzunluğunda dev bir istavroz karşılar. 1990 larda bağımsızlığa yeni kavuşmuş, Yunanistanla ciddi kavgası olan, sefalet içindeki Makedonya yönetimi, bu haçı oraya hangi amaçla koydu diye sorgulamazsınız. Mesaj açıktır. Evlad-ı fatihan diyarı Üsküp’e bakar iç geçirirsiniz sadece.

Netice; Kilise dağlara, ıssız ovalara veya Karpaz burnuna hangi amaçla manastır, klise veya şapel yapmışsa , oraya yapılacak olan mescid veya caminin amacı da odur kardeşim. Hade selametle…