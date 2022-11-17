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Mesaryalılar kulüplerini yalnız bırakmadılar

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Mesarya Kulübünün düzenlediği rakı gecesinde, kulübe gönül verenler ile bazı işadamları ve siyasiler Doğuş Mesarya Restorant’ta buluşarak hem maddi destek sağladılar hem de keyifli saatler yaşadılar

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Mesaryalılar kulüplerini yalnız bırakmadılar

Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lig takımlarından Mesarya Kulübünün düzenlediği rakı gecesinde maddi desteğin yanında eğlenceli bir gece yaşandı.



Geçtiğimiz Salı akşamı Doğuş Mesarya Restorant’ta gerçekleşen gecenin sunuculuğunu Hüseyin Kıral yaptı. Geceye siyasi partilerin yanında bölge belediye başkanları da katıldı.
Gecede en çok maddi katkı yapan İs adamlarına ve belediye başkanlarına Mesarya kulübü başkan ve yöneticileri plaket taktim etti.



Mesarya Kulübü Başkanı Kaan Ertuğ gecede en çok maddi katkıyı yapan kulüp ana sponsoru Onalt Grup direktörlerinden Halil Onalt’a futbolcuların imzaladığı formayı takdim etti.
Gecenin ilerleyen saatlerinde assolist Seda Ay birbirinden güzel seslendirdiği şarkılarla geceye katılanlara keyifli dakikalar yaşattı.


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