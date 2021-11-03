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Meryem Toprak’tan hala haber yok

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Yamaçköy’de 25 Ekim’de kaybolan 39 yaşındaki engelli Meryem Toprak’ın izine rastlanamadı. Geniş çaplı arama sonlandırılırken, bölge polisi tarafından devriye şeklinde aramalar devam ediyor

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Meryem Toprak’tan hala haber yok
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Yamaçköy’de 25 Ekim’de kaybolan 39 yaşındaki engelli Meryem Toprak, 5 gün süren yoğun aramalara rağmen bulunamadı.
Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş,  5 gün boyunca 45 kilometrekarelik alanda yoğun arama yapıldığını ancak sonuç alınamadığını ifade etti.
Öztaş, aramalara Geçitkale  Belediyesi ile  bazı belediyelerin yanı sıra,  Sivil Savunma Teşkilatı,  Polis Özel Harekat Birimi,  Askeri Özel Birlik ve vatandaşların katıldığını,  drone ve termal kameralarla  aramalar yapıldığını, bölgedeki kuyulara dahi bakıldığını ifade etti.
İHA ve SİHA’lardan da destek istendiğini söyleyen Öztaş,  Meryem’in hiçbir izine rastlanmadığını söyledi.
“Son umudumuz, av günü avcıların bulmasıydı” diyen Öztaş, 5 günün sonunda geniş çaplı aramanın  sonlandırıldığını söyledi.
Geniş çaplı arama sonlandırılırken,  bölge polisi tarafından devriye şeklinde aramalar devam ediyor.
Meryem Toprak 25 Ekim’de kaybolmuş,  ardından  geniş çaplı arama başlatılmıştı.  Geçitkale Belediyesi, arama çalışmaları için çağrıda bulunurken,  ailesi de sosyal medyadan bulunması için çağrı yaparak  bulana ödül vereceğini duyurmuştu.
 
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