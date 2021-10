Meryem için seferberlik

Yamaçköy’de Pazartesi gününden beridir kayıp olan 39 yaşındaki engelli birey Meryem Toprak’tan hala iz yok. Sivil Savunma, özel birlik ekipleri, asker, polis, ve bölge halkı seferber olurken ailesi ise perişan…

Yamaçköy’de Pazartesi’nden beridir kayıp olan 39 yaşındaki engelli birey Meryem Toprak, günlerdir her yerde aranıyor, ancak hala sonuca ulaşılabilmiş değil. Ailesi ise perişan…Sivil Savunma Teşkilatı, Özel Birlik Ekipleri, Asker, Polis, Geçitkale Belediye personeli ve bölge halkının arama çalışmaları yoğun ve detaylı şekilde devam ediyor. 4 gündür tüm teşkilat ve bölge sakinlerinin arama sonuçları henüz sonuç vermedi. 39 yaşındaki engelli birey Meryem Toprak’ı arama kurtarma çalışmaları için Acil Kriz Masası kuruldu.Meryem'in kardeşi sosyal medya hesabından çağrıda bulundu:"3. Gündür tüm teşkilatın bölge sakinlerinin aramalarına rağmen, çocuğumuza (Meryem Toprak) ait en ufak bir iz yoktur. Konuyla ilgisi bilgisi olan kişiler var ise veya kazayla bazı durumlar olmuş ise Allahınız aşkına onu köyüne bırakın gidin her ne hali varsa onu bulmak istiyoruz ve perişanız....Çocuk engelli, dilsiz, sabi günahtır. Ayrıca çocuğumuzu bulana para ödülü verilecektir.0533 877 38 87...kayıpla ilgili özellikle kaza söz konusu ise kesinlikle şikayetçi olmayacağız yeter ki ortaya çıksın insanlık namına lütfen..."Meryem Toprak’ı bulamadıkları için perişan olduklarını anlatan ablası Semra Toprak, “Her ne olmuşsa olsun lütfen onu getirip köyüne bırakın, ölüsünü veya dirisini, yalvarırız getirin, yeter ki ne olduğunu bilelim” dedi.Gözyaşları içinde ablasını günlerdir aradıkları anlatan Semra Toprak, üç gündür tüm teşkilat ve bölge halkı sakinleriyle yaptıkları aramaların sonuç vermediğini ifade etti. Toprak, “Çok narindi, gece soğuğuna dayanmaz, yabancı birinin ona dokunmasına asla tahammül etmez.” dedi.Şüphelendikleri kişi veya kişiler olmadığını dile getiren Toprak, buna karşın köy içinde veya tarla yolunda ona bir aracın çarpmış olabileceği veya kaçırılmış olabileceği tahminleri üzerinde duruyor.Toprak, ablasıyla ilgili; “İnanmıyorum kaybolduğuna, biri aldı ırzına mı geçti, araç mı çarptı, çarptıktan sonra panikle alıp gitti mi, öldü diye geri getirmedi mi, ne olduysa oldu, şikayetçi olmayız, lütfen yeter ki getirin, nereye gittiğini, ne olduğunu bilelim…” yorumunu yapıyor.Kardeşiyle ilgili yaşananları, en son ne zaman nerede görüldüğüne ilişkin detayları gözyaşları içinde anlatan Semra Toprak, özetle şunları dile getirdi:“Üç gündür kayıp, engellidir ama çok akıllıdır, hiç annesinden ayrılmazdı, asla köyün dışına çıkmaz. Köye çok yakın ve biri de köyden uzak iki tarlamız vardı. Annemin evde olmadığını hissetti, sanırım onu bulmaya çıktı diye düşünüyoruz. Ne olduysa bundan sonra oldu işte.İki engelli kardeşim var, biri Meryem biri de onun gibi diğer kardeşim. Meryem ve diğer kardeşim annemle yemek yediler, sonra annem onları bırakıp tarlaya gitti, zaten bunu hep yapıyordu. Asla evden ayrılmazdılar. Annem kahve içmeye bile gitse annemin arkasından gider, gittiği evde terliklerini annemin terliklerini kapı önünde görmezse o eve asla girmezdi, zorla bile olsa asla eve sokamazdınız. Şuursuzca köyden çıkıp gitmesi mümkün değil.Yemekten sonra annemin tarlaya gittiğini hissedip arkasına gitmiştir.Bu tarlaya, yol üstünde her yere, gece gündüz, sabaha kadar baktık, onu aradık. Sivil savunma bölge halkı, dün de çok kişi aradı, en ufak bir iz bile yok.Şüphelendiğimiz yerlerde yok…Başına bir şeyler geldi, getirildi yoksa aksi olamaz, evi bırakıp asla gitmez. Annem onları ilk kez bırakmadı. Köyün içinde dolansa da geri dönerdi.Araba çarpsa bir yere düşse, ölüsü dirisi neyse bulunsun. Çocuğumuz aniden yok oldu, evin içine giremiyoruz, onsuz yapamıyoruz.İnanmıyorum kaybolduğuna, biri aldı ırzına mı geçti, araç mı çarptı, panikle alıp gitti, şikayetçi olmayız, lütfen yeter ki getirin, nereye gittiğini bilelim…16.00’da en son Mezarlığın orada görülüyor, o saten sonra kimse görmedi, ova yoluna da girse, Tirmen yoluna da girse görülecek… Bu yollar kalabalık ağıl yolu, herkes gidip geliyor.Yeter ki getirin, annem perişan. Banyodan sonra bile onları sıcak tutan kadın perişan, o çocuğun gece soğukta dayanacak gücü yok…Şüphelendiğimiz kişi veya kişiler yok ama belli ki bir şeyler olmuş artık. Markete bile gitsek annem yoksa arabaya binmezdi, annemden asla ayrılmazdı.”Meryem Toprak