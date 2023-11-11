Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre konser, 22 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin ev sahipliğinde Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde yer alacak.
Ali Hoca’nın orkestra şefliği, Sermin Dikmen Töre (Soprano), Tuğrul Enver Töre (Bariton) ve Arda Aktar (Bariton) solistliğinde, Marina Kvlıvıdze konzermaister'liği ve Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile birlikte sergilenecek olan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” biletleri MersinDOB gişelerinden ve biletinial.com adresinden temin edilebilecek.
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