banner913
banner932
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
8 0
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
16 0
 
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
21 0
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
23 0
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
20 0
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
21 0
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
33 0
banner964
banner985

Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak

banner476

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Mersin Devlet Opera ve Balesi iş birliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40.Yılı için özel olarak hazırlanan konser Mersin’de yapılacak.

banner974
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
banner971
Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre konser, 22 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin ev sahipliğinde Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde yer alacak.
Ali Hoca’nın orkestra şefliği, Sermin Dikmen Töre (Soprano), Tuğrul Enver Töre (Bariton) ve Arda Aktar (Bariton) solistliğinde, Marina Kvlıvıdze konzermaister'liği ve Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile birlikte sergilenecek olan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” biletleri MersinDOB gişelerinden ve biletinial.com adresinden temin edilebilecek.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.