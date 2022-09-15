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Merkezi İhale Komisyonu, teklifleri değerlendiriyor

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Merkezi İhale Komisyonu, teklifleri değerlendiriyor
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) 200 bin ton metrik ton akaryakıt temini ve taşınması için bugün yapılan ihaleye 7 firma katıldı.
Merkezi İhale Komisyonu, teklifleri değerlendirmek üzere toplandı.
Komisyon üyeleri ve teknik kurulun değerlendirmesi sonucu 3 firmanın teklifleri, dosyalarındaki teknik eksiklikler nedeniyle elendi.
Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin oturuma yarım saat ara verdi.
İkinci oturumda firmalar yeniden teklif verecek ve komisyon ihalenin kazananını açıklayacak.
Akaryakıt ihalesinde ton başına verilen teklifler 45 dolarla 60 dolar ara değişiyor.
 
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