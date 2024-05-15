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Meritta 6. yılını coşkuyla kutladı

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Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin, altıncı kuruluş yıl dönümü, birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Merkezin 6. yılında iki deniz kaplumbağası daha mavi özgürlüğe uğurlandı

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Meritta 6. yılını coşkuyla kutladı
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Merit International Otellerinin sosyal sorumluluk projesi olarak 10 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, geçtiğimiz hafta sonuMerit Royal ve Merit Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında düzenlenen renkli etkinlikle 6. yılını kutladı. Oldukça ilgi gören etkinliğe Merit Otellerinin misafirleri ve yöneticilerinin yanı sıra hayvan severler de katıldı. Canlı müzik grubunun şarkıları ve birbirinden lezzetli ikramlar eşliğinde keyifli saatlerin yaşandığı organizasyonda, çocuklar da kumsala kurulan aktivite alanındagönüllerince eğlendi. Kutlama etkinliği Merkezde tedavisi tamamlanan Silem ve Sude isimli 2 deniz kaplumbağasının,Merit Royal ve Crystal Cove Otelleri Genel Müdürü Aybars Kutluba ve Şalvar Kaptan tarafından denize salınması ile sona erdi.
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