Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst, görevinden alındı.
Resmi Gazetede yayımlanan Görevden Alma Kararnamesi’ne göre, Dürüst, bugünden itibaren görevinden alındı.
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