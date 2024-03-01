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Meray Dürüst, görevinden alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst, görevinden alındı

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Meray Dürüst, görevinden alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst, görevinden alındı.
Resmi Gazetede yayımlanan Görevden Alma Kararnamesi’ne göre, Dürüst, bugünden itibaren görevinden alındı.
 
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