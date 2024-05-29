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Memur-Sen, hayvancıların eylemini “amacını aşan bir eylem” olarak değerlendirdi

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemini “amacını aşan bir eylem” olarak değerlendirdi ve tarafları diyalog yoluyla çözüm üretmeye çağırdı.

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Memur-Sen, hayvancıların eylemini “amacını aşan bir eylem” olarak değerlendirdi
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Memur-Sen Başkanı Akın Manga  yaptığı yazılı açıklamada, hak mücadelesinde eylem hakkının demokratik bir hak olduğunu belirterek, “Ancak bu hakkın, çevre kirliliği bağlamında, sağlık sorunu haline getirilmesine, halkın vergileriyle yapılan kamu malına zarar verilmesi amacıyla kullanılmasına, onay ve destek vermemiz mümkün değildir.” dedi.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eyleminin “amacını aşan bir eylem” olarak değerlendirildiği açıklamada, halkın uygun fiyatla et ve et ürünlerine erişiminin sağlanması beklentisi  kaydedildi ve bunun ise iktidarın görevi olduğu vurgulandı.
Donmuş et yerine Güney Kıbrıs’tan Yeşil Hat Sınır Ticareti Tüzüğü çerçevesinde taze ve Güney’deki fiyatlarla paralel fiyatta et ve canlı hayvan ithalatı yapılmasının önerildiği açıklamada, “Derdi sadece geçim olan halkımızın gündeminde erken seçim diye bir konu yoktur. Bu konudaki siyasi beklentiler, ham ve gündem dışı bir hayaldir. Şiddetin,  şiddeti doğurduğu bir gerçektir. Amacını aşan bu eylemlere karşı, polislerimizin bugüne kadar takındığı tavır ve sabrı kutluyoruz. Eylemcileri bu sabrın sınırını zorlamamaya çağırıyoruz. İlgili tüm tarafları, diyalog yoluyla soruna çözüm, üretmeye davet ediyoruz. Hükümeti alım gücümüzü koruyucu, ciddi ve sürekli piyasa denetimlerini sürdürmeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.
 
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