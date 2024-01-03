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“Meleklerimizin katillerinin duruşmasını yakından izliyoruz

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“Meleklerimizin katillerinin duruşmasını yakından izliyoruz
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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Adıyaman’daki depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşı “meleklerimizin katillerinin” duruşmasını yakından izlediklerini söyledi. Büyükelçi, depremde KKTC vatandaşlarının da hayatını kaybettiğine işaret ederek, “meleklerimizin katillerinin duruşmasını yakından izliyoruz, adalet bakanımız da izliyor” dedi.
 
 
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