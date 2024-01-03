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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi çam kese böceğiyle biyolojik mücadele başlattı

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, insanlar ve hayvanlarda sağlık problemlerine neden olan çam kese böceklerine karşı biyolojik mücadele başlattığını açıkladı.

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi çam kese böceğiyle biyolojik mücadele başlattı
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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çam kese böceği tüylerinin, yaygın olarak insanlarda deride kızarıklık, kabarma ve kaşıntı şeklinde seyreden alerjik reaksiyonlar ile astım veya diğer solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerde şok ve komaya kadar varabilen ciddi sağlık problemlerine sebep olabildiğine dikkat çekildi. 

Evcil hayvanlarda da insanlarda olduğu gibi çok ciddi sonuçlanacak vakaların olabildiği kaydedilen açıklamada, çam kese böceklerinin çevre için de bir orman yangınının neden olduğu tahribattan çok daha fazlasına neden olabileceği belirtildi. 

Mehmetçik bölgesinde çam kese böceği kontrolü için özel uygulama ekipmanı vasıtasıyla insan ve çevre sağlığına zararlı bir etkisi olmayan biyolojik larvasit kullanılarak uygulama yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu uygulamada amacın halkın yoğun kullandığı alanlardaki çam ağaçlarında tırtılları kontrol altına almak ve böylece insan, hayvan ve ağaçların sağlığının korunması olduğu dile getirildi. 

Açıklamada, çalışmanın Belediye’ye bağlı tüm köylerde yürütüleceği kaydedildi.

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