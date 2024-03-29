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Meclis'te görev yapan KTAMS'a üye stenografların grevi sürüyor

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Meclis'te görev yapan KTAMS'a üye stenografların grevi sürüyor
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Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda (KTAMS) örgütlü stenografların grevi 3 gündür sürüyor.
Sendika, “Stenograflar arasında bazı kişilere taviz ve imtiyazlar verildiği, Meclis Başkanı ve Genel Sekreterin sorunlara duyarsız kaldığı” gerekçesiyle Çarşamba günü Cumhuriyet Meclisi’nde grev başlatmıştı.
Sorunlara çözüm bulunmadığını belirten KTAMS,  grevin bugün de devam ettiğini açıkladı.
 
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