Meclis heyeti Ankara'daki temaslarını tamamladı

Ankara’da temaslar yapan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, TBMM bünyesinde son görüşmesini Recep Akdağ Başkanlığındaki Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile gerçekleştirdi.







Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Komisyon Başkanı Recep Akdağ, heyeti Mecliste ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, KKTC’nin her alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için de çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.







Akdağ, KKTC halkının yıllardır özgür bir halk olarak birçok sıkıntı ile mücadele ettiğinin bilincinde olarak geçmişte ve gelecekte de her konuda desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Akdağ, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci üyeliğe kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, KKTC’nin Egemen Eşitliği, Maraş Açılımı ve Doğu Akdeniz'de hakları konusunda desteklerinin de tam olduğunu sözlerine ekledi.





İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova da konuşmasında Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğunu ifade ederek, KKTC’ye uygulanan ambargolar nedeniyle birçok alanda sıkıntı yaşandığının, özellikle pandemi sonrasında ilaç tedarikinde ciddi sorunların baş gösterdiğine ve bu sorunların daha da arttığının altını çizdi.

Komite başkan vekili Filiz Besim de burada yaptığı konuşmada, Parlamentolar ve Komisyonlar arası işbirliğinin kurumsallaşma açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, sağlık alanında doğru bir dönüşümün henüz gerçekleşmediğini kaydetti.







Besim, ülkede sağlıkta yaşanan diğer sorunlar ile beraber özellikle pandemi sonrasında ilaç tedarikinde ortaya çıkan krizin çok ciddi sıkıntılara yol açtığını ifade ederken, iki ülke arasında uygulanacak doğru politikalar ile bu sorunların önüne geçilmesinin mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.







Komisyon Başkanı Recep Akdağ, ilaç konusunda dünya genelinde ham madde tedarikinde sorunlar yaşandığının bilincinde olduklarını ancak bu sıkıntıların da yakın zamanda giderileceğini belirtti.







Görüşmede, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi heyetinde Komite Başkanı Berova’nın yanı sıra, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin yanı sıra KKTC- Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat, Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz de yer aldı.







TBMM’den ise Komisyon Başkanı Recep Akdağ’ın yanı sıra Komisyon sözcüsü Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Komisyon üyeleri Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Karaman Milletvekili Recep Şeker, Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve İzmir Milletvekili Kani Beko yer aldı.







Görüşme sonrasında, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ tarafından TBMM Mermerli Salon’da KKTC Cumhuriyet Meclisi Heyeti onuruna yemek verildi.







Ankara temaslarını tamamlayan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyetinin bu akşam KKTC’ye dönmesi bekleniyor.