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Meclis Genel Kurulu, Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

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Meclis Genel Kurulu, Zorlu Töre başkanlığında toplandı.
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Genel Kurul gündeminde,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı, Yayın Yüksek Kurulu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve 2023 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı yer alıyor.
Meclis’te bugün Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Tasarısı da görüşülecek.
 
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