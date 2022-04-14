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Meclis elektriksiz kaldı

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Meclisin elektrik enerjisi kesildi. Meclis Başkanlığı, elektrik borcunun bulunmamasına rağmen haksız ve meşru bir gerekçe olmaksızın elektriksiz bırakıldığını belirtti

Meclis elektriksiz kaldı

 
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, kurumun elektrik borcu olmadığı halde haksız yere elektriklerinin kesildiği belirtildi.
Cumhuriyet Meclisi’nin elektrik enerjisinin kesilmesi üzerine yazılı bir açıklama yapıldı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi’nin dün olduğu gibi bugün de elektrik borcu bulunmamaktadır. Kurumumuz elektrik borçlarını zamanında ve eksiksiz olarak ödemektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi haksız ve meşru bir gerekçe olmaksızın elektriksiz bırakılmıştır” denildi.
Açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi’nin çalışmalarında aksamalara sebep olunduğu gibi, kamuoyunda da kurumumuz aleyhine doğru olmayan iddiaların dolaşıma sokulduğu üzülerek gözlemlenmiştir. Kurumumuzun borcu bulunmadığını bir kez daha vurgulamak suretiyle, yaşanan bu gelişmeleri halkımızın takdirine bırakıyoruz” ifadelerine yer verildi.
 
 
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