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Mağusa Belediyesi’nde süresiz grev

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Mağusa Belediyesi’nde süresiz grev başladı, çalışanlar yürüyüş yaptı

Mağusa Belediyesi’nde süresiz grev

 
Mağusa Belediyesi’nde 8 Nisan’da başlayan, günlerdir süren uyarı grevi süresiz greve dönüştü.
Belediye emekçileri, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, seslerini duyurmak için Salamis Yolu’nda yürüyüş yaptı
Belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası As Başkanı Ayşegül Sakallı, dün itibariyle belediyede süresiz grev başlattıklarını açıkladı.
Sakallı, Belediye Başkanı tarafından 20 Milyon TL borçlanma konusunda geri adım atılmadığını yineledi, personel maaşlardaki sıkıntının da hala giderilmediğini hatırlattı.
 
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