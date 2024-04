Meclis, çocuklarla şenlendi

23 Nisan nedeniyle makam koltuklarını çocuklar devraldı. Meclis’te de çocuklara özel oturum yapıldı

Cumhuriyeti Meclisi Genel Kurulu, “Çocuk Hakları” gündemiyle çocukların katılımıyla toplandı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, dün Meclis’te çocuklara özel oturum yapıldı.Meclis’teki dağılıma uygun olarak her ilçeden milletvekili sayısı kadar ülke okullarından toplam 50 öğrenci, milletvekillerinin koltuklarına oturarak, Genel Kurul’da söz aldı.Öğrenciler, ilk olarak bölgeleri ve okulları hakkında bilgi vererek başladıkları konuşmalarında, çocuk haklarına dikkat çektiler; çocuklar arasında eşitsizliklerin olduğuna değinerek, büyüklerden taleplerini dile getirdiler.Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, burada yaptığı açılış konuşmasında, öğrencilere Cumhuriyet Meclisi hakkında bilgi verdi.Töre, “Cumhuriyet egemenliktir. Cumhuriyet Meclisi egemenliğin temsil edildiği yerdir. Kıbrıs Türk halkı da egemenliğini bu Meclis’ten almaktadır.” dedi.Kıbrıs Türk çocuğunun tarihini, geçmişini bilerek, geleceğe daha güzel hazırlanacağını belirten Töre, birinci görevin her zaman egemenliğe sahip çıkmak olması gerektiğini ifade etti.Töre’nin ardından sözü Genel Kurul’da başkanlık görevini yürütecek Şht. Tuncer İlkokulu 5’inci sınıf öğrencisi Gözen Kaçak aldı. Meclis Başkanlığı koltuğundan diğer öğrencilere seslenen Gözen Kaçak, ilk olarak Türk Çocuğun Andı’nı okudu ve Genel Kurul'daki milletvekili koltuğunda oturan öğrenciler ona eşlik etti.Gözen Kaçak, ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak, özgürlüğün, eşitliği ve adaletin dayanağının ulusal egemenlik olduğuna vurgu yaparak, Atatürk’e teşekkür etti.Gözen Kaçak, “Sevgi, dostluk ve barış çiçeklerini doyasıya koklayacağımız daha güzel bir dünyada yaşayabilmek ümidiyle, bayramımız kutlu olsun” dedi ve özel oturumu açtı.Ardından Tatlısu İlkokulu öğrencisi Mustafa Ömer Ateş Çocuk Hakları Bildirgesi’ni okudu, Çamlıbel Aysun İlkokulu’ndan Cemre Harun “Benim İki Bayrağım Var” isimli şiiri seslendirdi.“Çocuk Hakları” konulu Genel Kurul, her ilçeden bir öğrencinin konuşmasıyla devam etti.Lefkoşa Necati Taşkın İlkokulu öğrencisi Aslı Öztaşlı, konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, çocukların oyun oynarken birbirlerinin farklılıklarını bilseler de, bu farklılıkları düşünmeden kaynaştıklarını kaydetti. Aslı Öztaşlı, dünyadaki tüm yetişkinlerin de kendileri gibi davranması çağrısında bulundu.Gazimağusa Şht. Osman Ahmet İlkokulu öğrencisi Ayşe Derin Tuncelli de, 1924 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Bildirgesi’nde yer alan ilkelerin uygulanmasının önemine dikkat çektiği konuşmasında, bugün okullarda dili, dini ve ırkı farklı olan arkadaşları olduğunu hatırlattı, bu çocuklara hoşgörü ile yaklaşılması temennisinde bulundu.Girne Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu öğrencisi Eylül Mercan, çocukların toplumsal güvenlik olanaklarından yararlanma, sağlık içinde yetişme ve gelişme gibi haklarını sıralayarak, toplumların çocuklara bu hakları sağlayabilmesi adına çeşitli programlar ve destek sistemleri oluşturması gerektiğini kaydetti, ancak bu şekilde çocukların potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkartabileceklerini belirtti.Güzelyurt Fikri Karayel İlkokulu’ndan Gülistan Ünalan da, konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” sözlerine işaret ederek, Atatürk’ün çocuklara verdiği önemi anımsattı.İskele Dipkarpaz İlkokulu’ndan Rabia Miray Korkmaz da, çocuk haklarının doğuştan gelen bir hak olduğunu vurguladığı konuşmasında, bu hakların sağlanması için her türlü tedbirin alınması, çocuklara gereken önemin verilmesi gerektiğini ifade etti.Lefke Yedidalga İlkokulu öğrencisi Duru Ülkü Şansalan ise konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hitaben söylediği “Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.” sözlerine yer verdi.Öte yandan Meclis Başkanı Zorlu Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Karaoğlanoğlu İlkokulu 5’inci sınıf öğrencisi Kayra Temel’e devretti.