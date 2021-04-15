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Meclis, çalışanların grevi nedeniyle toplanamadı

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Meclis, çalışanların grevi nedeniyle toplanamadı
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Meclis Genel Kurulu, Meclis personelinin bir kısmının grevde olması nedeniyle toplanamadı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Genel Kurul’un bugünkü toplantısının Meclis personelinin grevde olması nedeniyle açılamadığını bildirdi.

Sennaroğlu, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği örgütünde çalışan personelin bir kısmı, bağlı oldukları bazı sendikalar aracılığı ile grev hakkını kullanarak, greve katılmıştır. Dolayısıyla bu grev Genel Kurul çalışmalarını da etkilemiş ve bugün toplanması gereken Genel Kurul, İçtüzüğün 161’inci maddesi tahtında yapılamamıştır.”

“TUTANAK VE KAYIT MÜMKÜN OLAMAYACAĞI İÇİN TOPLANTI AÇILAMADI”

Meclis İç Tüzüğü’nün, 161’inci maddesi uyarınca, stenograflarca, ses alma ve görüntülü kayıt sisteminin de yardımıyla Genel Kurul’da tam tutanak tutulduğuna işaret eden Sennaroğlu “Bahse konu teknik personelin çoğunluğunun grev hakkını kullanması nedeniyle tam tutanak tutulmasının veya ses kaydı alınmasının bu şartlarda uzun süreli mümkün olamayacağı kanaatiyle Genel Kurul’un bugünkü toplantısı açılamamıştır” ifadelerini kullandı.

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