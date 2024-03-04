Meclis Başkanı Zorlu Töre: “Taşınmaz Mal Komisyonuna kaynak oluşturulmalı”

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Taşınmaz Mal Komisyonuna kaynak oluşturulması fikrine destek belirtti.

Kıbrıs Türk halkına haksız ambargolar uygulandığını, Bosna, Gazze ve Kosova’da da benzer örneklerin görüldüğünü belirten Zorlu Töre, 4 Mart 1964 tarihli Birleşmiş Milletler kararıyla Kıbrıs Türklerinin dışlandığını ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki yerlerinin Rumlar tarafından işgal edildiğini söyledi.

Töre, Güney’deki Türk malları ve işgal edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türk halkının hakkının olduğunu, Kıbrıs Türkü’nün tüm malını bırakarak kuzeye göç ettiğini, Kıbrıs Türkü'nün adada iki eşit egemen halktan biri olduğunu kaydetti.

Töre, savaşın sonuçlarının da dikkatle incelenip Kıbrıs Türk halkının mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı.

-Özyiğit: T"C vatandaşları da mülk alırken katkı vermeli"

Barolar Birliği Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi Üyesi Özkul Özyiğit de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mülk alırken Taşınmaz Mal Komisyonuna katkı vermesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.