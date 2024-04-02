Meclis Başkanı Töre, sanatçı Yeşilada’yı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sanatçı Ulus Yeşilada’yı kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre kabulde Yeşilada, Töre’ye “Türk Müziği Makamları” isimli rehber kitabı takdim etti.Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, ortaya çıkan eseri değerli bulduklarını ve korolar başta olmak üzere ülkede müzik ile ilgili uğraş veren herkesin yararlanacağı bir kaynak oluşturulduğuna inandığını söyledi.Töre, Türk müziğine büyük önem verdiklerini ifade ederek Türk müziğini yeni nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu dile getirdi.Sanatçı Ulus Yeşilada da değerli bir kaynak oluşturduğuna inandığına işaret ederek, deneyimlerini bir kitapta toplayarak yeni kuşakların yararlanacağı bir eser meydana getirmek istediğini kaydetti.