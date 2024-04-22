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Meclis Başkanı Töre, makam koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Kayra Temel’e devretti

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Meclis Başkanı Zorlu Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Karaoğlanoğlu İlkokulu 5’inci sınıf öğrencisi Kayra Temel’e devretti.

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Meclis Başkanı Töre, makam koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Kayra Temel’e devretti
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün makam koltuklarını çocuklar devralıyor.

Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Ertürk Şan başkanlığındaki 15 kişilik öğrenci heyeti, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi makamında ziyaret etti.

Kendilerini kabul ettiği için Töre’ye teşekkürlerini ileten Müdür Şan, öğrencilerin farklı bölgeleri temsilen farklı okullardan geldiğini kaydetti. 

- Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre yaptığı konuşmada, tüm gayretlerinin onların geleceğe daha güzel hazırlanması için olduğunu kaydederek, sağlıklı yaşamı benimseme ve kötü alışkanlıklardan uzak durma gibi bir takım nasihatlerde bulundu. 

Türk çocuğunun her zaman temiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarının pırıl pırıl olması gerektiğini belirten Töre, Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nın önemine vurgu yaptı. 

Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işlet yapacaktır” sözünü paylaşan Töre, ataların, tarihin ve geçmişin bilinmesi ve sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Çocukların neşe kaynağı olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Töre, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. 

- Kayra Temel

Daha sonra Meclis Başkanı makamını devralan Kayra Temel de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kendilerine armağan ettiği için Atatürk’e teşekkür etti.

Kayra Temel, sadece bu ülkede değil, tüm dünyada barış, huzur, sağlık, mutluluk ve kardeşlik dileklerini paylaştı, tüm çocukların bayramını kutladı. 

Ardından Töre ve çocuklar, bayraklarla anı fotoğrafı çekti. 

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