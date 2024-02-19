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Maviş: “Vatandaşların can ve mal güvenliği, her türlü politik hesabın üzerinde tutulmalıdır”

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Maviş: “Vatandaşların can ve mal güvenliği, her türlü politik hesabın üzerinde tutulmalıdır”
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Sekreteri Burak Maviş, ülkedeki kriminal vakalara ilişkin hükümete eleştirilerde bulunarak, “Vatandaşların can ve mal güvenliği, her türlü politik hesabın üzerinde tutulmalıdır” dedi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımız, günlük yaşamlarında artık sürekli bir tehdit altında hissetmekte, can ve mal güvenliği konusunda derin endişeler taşımaktadır. Bu durum sadece bireylerin değil, toplumun bütününün huzurunu bozmakta, güvenlik algısını temelden sarsmaktadır” dedi.

Ülkeye giriş ve çıkışların denetiminde, nüfus politikasında, suç ve suçlularla mücadelede daha kararlı bir duruş sergilenmesindeki ihtiyaca vurgu yapan Maviş, hükümetin bu alandaki sorumluluklarını yerine getirmede yetersiz olduğunu savundu.

Maviş, Bakanlar Kurulu’nun “mahkumiyet almış kişilerin bile ihraç kararını durduğunu veya ülkeye geri aldığını” da öne sürerek, kurumlara ve siyasete güven kalmadığını, kamusal hizmetlere yeterince erişim sağlanmadığını, temel gıdaya ulaşmada güçlük çekildiğini, can ve mal güvenliğinin kalmadığını ileri sürdü, toplumun huzur ortamının yeniden tesisi için hükümete “görevi bırakma” çağrısında bulundu.

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