Maviş: Okullar Covid-19'la mücadelede yalnız bırakıldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, 100’e yakın çocuğun pozitif veya yakın temaslı olduğunu belirterek, okulların Covid- 19’la mücadele yalnız bırakıldığını savundu.

Maviş, kaos yaşanmadan önlem alması için Eğitim Bakanlığı’na, sadece okullardaki vakalarla ilgilenebilecek bir birim oluşturması için de Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı.

Yüz yüze eğitimin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın değil sendikanın yerinde müdahaleleriyle devam ettiğini, okullara sürecin işleyişiyle ilgili genelge gitmediğini savunan Burak Maviş, okul yetkililerinin muhatap bulmada sıkıntı yaşadığını söyledi.

Burak Maviş, sendikanın okullardaki iki haftalık gözlemleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı, taleplerini dile getirdi.

“100’e yakın çocuğumuz pozitif veya yakın temaslı” diyen Maviş, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“Şht. Tuncer İlkokulu’nda 9, Yeni Boğaziçi İlkokulu’nda 8, Cihangir-Düzova İlkokulu’nda 3, Gönyeli İlkokulu’nda 2, Vadili İlkokulu’nda 3, Geçitkale İlkokulu’nda 1, Haspolat İlkokulu’nda 1, Çağlayan İlkokulu’nda 1, Minareliköy Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nda 2, Alasya İlkokulu’nda 1, Karakol İlkokulu’nda 1, 9 Eylül İlkokulu 3 öğrenci, toplamda 35 öğrencimiz bir hafta içinde Covid 19’a yakalanmıştır. 60 üzeri ilkokul öğrencimiz şu an pozitif veya yakın temaslı olarak, ailelerinin refakatinde evde bulunmaktadır.”

Daha önce pozitif olan öğretmenlerin 10’unun okullara döndüğünü 5’inin aktif durumunun devam ettiğini söyleyen Maviş, 4 öğretmenin yakın temaslı çocuklarına refakat ettiğini, 1 hademe, 1 sekreter, 1 de öğretmen yardımcısının Covid 19’a yakalandığını kaydetti.

“OKULLARIMIZ MÜCADELEDE DESTEKLENMELİDİR”

Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve az personelle hizmet veren sağlık ekiplerinin üstün gayretiyle vaka çıkan okullarda önlem alınmaya, ailelere ulaşılmaya, tarama testleri yaptırılmaya çalışıldığını kaydeden KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, yetkilileri sorumluluk almamakla suçladı.

Hiçbir sorun yokmuş gibi açıklamalar yapıldığını da söyleyen Maviş, “Sabır, fedakarlık ve özveri ile işlerin bir yere kadar sağlıklı yürüyeceğini işin başında belirtmek isteriz. Kaos yaşamadan bir dizi önlemler alınması kaçınılmazdır” dedi.

Maviş, sendikanın alınmasını talep ettiği bazı önlemleri şöyle sıraladı:

“Okul pandemi kurulları yetki ve bütçe ile donatılmalıdır. Sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygulanması noktasında ve bir vaka çıktığında nasıl bir yol izleneceği ile ilgili hizmet içi kurslar bir an önce yapılmalıdır. Vaka çıkan okullarda aileler şeffaf bilgilendirilmeli ve izlenecek yol bir broşürle ailelere anlatılmalıdır. Aşı ile ilgili düzenlemeler yapılarak aşıya teşvik artırılmalıdır.”

“PCR VE ANTİJEN TESTLERİ HAFTALIK, AİLELER DAHİL EĞİTİMİN TÜM PAYDAŞLARINA ÜCRETSİZ OLMALI”

Okulların aktif yerler olduğunu, bu yüzden PCR ve antijen testlerinin haftalık yapılması, aileler dahil eğitimin tüm paydaşlarına testlerin ücretsiz olması gerektiğini belirten Maviş, yasa, tüzük ve genelge olmadan eğitimin yönetilemeyeceğini belirtti, Covid-19 ile ilgili önlemlerin okullara genelge olarak gönderilmesini talep etti.

Özellikle sınıfta bir vaka görülmesi halinde PCR yaptırmak istemeyen veya 12 yaş altı aşısız çocukları yakın temaslı olduğu halde bileklik takmak istemeyen ailelerle ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Maviş, “Öğretmenlerimiz ailelerle karşı karşıya bırakılmamalı” dedi.

Okullarda hijyen, temizlik, personel ve kadro eksikliklerinin devam ettiğini de savunan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, seyreltilmiş eğitim uygulayan okulların tekli sıra ve ek derslikle desteklenerek normal eğitim düzenine geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR EVE ERKEN TAŞINMALI”

Okul öncesi sınıfları olan okulların taşımacılıkla ilgili sorun yaşadığını da ifade eden Maviş, bu okullara ek otobüsler konarak okul öncesi çocukların eve erken taşınması, okulda bekletilmemesi gerektiğini belirtti.

Maviş, “Sağlık Bakanlığı, okul pandemi kurullarının doğrudan ulaşacağı, sadece okullardaki vakalar ile ilgilenebilecek bir birimi acil oluşturmalıdır” dedi.

“POZİTİF VEYA YAKIN TEMASLI ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ TAKİP EDECEĞİ BİR SİSTEM KURULMALI”

Burak Maviş, pozitif veya yakın temaslı öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitimi takip edeceği bir sistem kurulması, pozitif veya yakın temaslı öğrencilere zorunluluk dolayısıyla refakat edecek aile bireylerinin izin haklarının, ücretlerinin ve iş hayatının korunması gerektiğini de kaydetti.

Maviş, “Okulla aileler arasında sağlık ve güvenlik ağının en önemli bacağı olan okul-aile sözleşmesi, genelge ile okullara gönderilmeli” dedi.