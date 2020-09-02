Devlet yasağa uymadı

Çalışma Bakanlığı tarafından aşırı sıcaklardan dolayı 5 Eylül’e kadar 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı getirildi ancak bu yasağa en başta devlet uymadı. Pandemi Hastanesi inşaatında çalışmalar dün durmadı, Telekomünikasyon Dairesi ekipleri de kavurucu sıcakta çalışma yaptı





Murat ASLAN

Aşırı sıcaklardan dolayı dışarıda çalışma yasağı uygulaması dün başladı ancak birçok yerde bu yasağa uyulmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bugünlerde etkili olarak 45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcaklar nedeniyle, 31 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında, 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacağını açıklamıştı. Buna rağmen devlet kendi koyduğu yasağa uymadı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin arka kısmına yapımına başlanan Pandemi Hastanesi inşaatında çalışmalar dün durmadı.

Yine Lefkoşa-Girne yolundaki altyapı kazı çalışmaları sırasında yeraltı kablolarının kopması nedeniyle yaşanan internet kesintisi için Telekomünikasyon Dairesi ekipleri kavurucu sıcakta hiç durmadan çalışma yaptı.

Daire ekipleri, Lefkoşa-Girne yolunda güneşin altında saatlerce internet hizmetini yeniden sağlamak için görev başındaydı.



