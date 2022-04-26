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Mart ayı elektrik tarifleri ve alkollü içecek fonlarında indirime gidildi

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Mart ayı elektrik tarifleri ve alkollü içecek fonlarında indirime gidildi

39’uncu Hükümet’in ilk Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaparak, elektrik tarifeleri ve alkollü içecek fonlarına ilişkin önceki Hükümet döneminde getirileceği açıklanan düzenlemelerin bugün oybirliği ile Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini belirtti.

Mart devresinde uygulanan tarifelerin 1 ay için düzenlendiğini söyleyen
Çavuşoğlu, Mayıs’da çoklu tarifeye geçilmesi için ilgili bakana talimat verildiğini de kaydetti.

Alkollü içeceklerdeki fon fiyatlarına ilişkin de karar alındığını belirten Çavuşoğlu, fon fiyatlarında düzenlemenin de önerge ile düzenlendiğini vurguladı.

Küçükbaş hayvancılara kredili arpa alımı süresinin de Mayıs ayı sonuna kadar uzatıldığını açıklayan Çavuşoğlu, Para Kambiyo Yasası’nın Meclis’e sevki için de gerekli çalışmaların yapıldığını sözlerine ekledi.

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