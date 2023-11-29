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“Manga, işe gitmeden maaş alıyor”

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KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, MEMUR-SEN Başkanı Akın Manga’nın profesyonel olmadığı halde, işe gitmediğini ve maaş aldığını iddia etti

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“Manga, işe gitmeden maaş alıyor”
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Kamusen Başkanı Metin Atan, Memur-Sen Başkanı Akın Manga’nın profosyonel olmadığı halde, işe gitmediğini ve maaş aldığını açıkladı. Atan, Manga’nın tabela sendikacılığı yaptığını ifade etti.
Atan, Memur-Sen Başkanı Akın Manga’nın işe gitmemesine rağmen daireleri dolaşarak, insanları çeşitli vaatlerle kandırdığını , insanların vicdani yada gönül rahatlığıyla üye olmak istediği sendikayı seçmesini engelleyerek, beni başbakan yolladı, bunu size başbakan söyledi diyerek sendikasına insanları zorunlu üye yapmaya çalıştığını belirtti. Atan, bu konuyla ilgili Başbakan Ünal Üstel’e geçen sene yazı yazdığını söyledi.
Atan, ilgili sendika başkanının işe gitmeyerek dolaştığını, normal şartlarda otuz gün mazeretsiz işe gitmeyen birinin, işten atılacağını belirtti.
Atan, bu konuyla alakalı  personel dairesine yazıları olmasına rağmen kaale alınmadıklarını söyleyerek bu konuda tedbir alınmazsa kendi yönetim kurulu üyelerine de sizde işe gitmeyin diyeceğini çünkü kamuda yetkili en çok üyeye sahip sendikalardan bir tanesi  olarak bunun yasal olarak en doğal hakkı olduğunu söyledi.
Atan, Akın Manga’nın işe gitmeyip dolaşıp üye topladığın, Sn. Başbakanın kendisine kol kanat gerdiğini söylediğini açıkladı. Atan, bunu başbakana ilettiğini ,başbakanın kendisine yok  öyle bir şey dediğini söyleyerek, Manga’nın bu cesareti nerden bulduğunu sordu.
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