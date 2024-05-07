banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Malya Şehitliği’ndeki kabirler yeniden yapıldı

banner1020

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin girişimiyle Malya Şehitliği’ndeki kabirler yeniden yapıldı

banner974
Malya Şehitliği’ndeki kabirler yeniden yapıldı
banner971
Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin uzun zamandan beridir büyük bir uğraş vererek, yürütmekte olduğu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi toprakları üzerinde bulunan şehitliklerin tamiri amacıyla başlattığımız çalışmalar sonuç vermeye başladı.
Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Amacımız Güney Kıbrıs Rum Yönetimi toprakları üzerinde bulunan, yıkılmış, kırılmış olan şehitlerimizin kabirlerini yeniden yapılmasını sağlamaktı. Bu nedenle Kültürel Miras Komitesi ile  birlikte işbirliği içerisinde sürdürmüş olduğumuz bu proje için yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından uygun görülüp finansmanı sağlanmış  olup ilk olarak  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarında bulunan  Malya Şehitliğimizin tamirini yaptırmış bulunmaktayız. İnşallah bundan sonra sırasıyla tüm şehitliklerimizin tadilatını  Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği öncülüğünde yaptırmış olacağız” denildi.
Açıklamada, bu projenin gerçekleştirilmesine destek veren Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ve işbirliği yaparak büyük bir uğraş veren Kültürel Miras Komitesi’ne de teşekkür edildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.