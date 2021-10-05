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“Malumun ilanı"

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HP Başkanı Özersay: Meclis'i toplayamamış olmaları şaşırtıcı değildir, sadece malumun ilanıdır”

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“Malumun ilanı"
 
 
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden Meclis’in nisaba takılarak açılamamasını eleştirdi.
Özersay’ın paylaşımı şöyle:
"Nisapta sorunumuz olacağını sanmıyorum", "26'ımız vardır" diye iki gündür açıklamalar yapan Sayın Saner'in koalisyon ortakları ve vekilleri konusunda doğru değerlendirme yapamadığı, vekillerin duruşlarını doğru okuyamadığı anlaşılıyor.
Aslında işin özü şu: Ruhunu teslim etmiş olan bir hükümet var ama kurultay yarışı nedeniyle kimse bu meftayı defnetmek istemiyor. Kurultaya hükümette girmek ya da kurultaya Başbakan olarak girmek için Meclis desteğini yitirmiş olan ölü hükümete canlı muamelesi yapmayı tercih ediyorlar. Bugün (dün) Meclis'i toplayamamış olmaları şaşırtıcı değildir, sadece malumun ilanıdır”
 
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