Maliye Bakanlığı: “İşçilerin bayramlıkları ödendi”

Maliye Bakanlığı, kamudaki işçilerin Kurban Bayramı ödeneklerinin bugün ödendiğini açıkladı.
Açıklamada, Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, işçilerin bayramlıkları için ödeme yapıldığı kaydedildi.
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