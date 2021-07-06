Maliye Bakanı haberim yok dedi, aynı gün işlem gerçekleştirildi

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Rauf Denktaş Üniversitesi için Serdar Denktaş’ın oğluna arazi devri konusunda Maliye Bakanı Oğuz’un ‘işlem yapmadık’ demesine karşın Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nce işlem yapıldığına vurgu yaptı



HP Başkanı Kudret Özersay, 4’lü koalisyon döneminde Serdar Denktaş’ın oğluna kiralanan arazinin iptal edilmesinin ardından yeniden verileceği konusunda aldıkları duyum sonrasında 24 Haziran’da maliye bakanına mecliste sorduklarını ancak ‘verilmediği’ yanıtını aldıklarını ve aynı gün Emlak Malzeme Dairesi tarafından işlem yapıldığını öğrendiklerini açıkladı.

Rauf Denktaş Üniversitesi için ‘Arazi talebi’ne ilişkin Maliye Bakanı söylemleri ile yaşananlar arasındaki çelişkiye işaret eden HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Oğuz’un ‘işlem yapmadık’ demesine karşın Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nce işlem yapıldığına vurgu yaptı.

Özersay, Maliye Bakanı söylemleri ile yaşananlara arasında çelişki olduğunu ifade etti.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Malı̇ye bakanı “herhangı̇ bı̇r ı̇şlem yapmadık” demı̇ştı̇, ama malı̇ye bakanlığına bağlı daı̇re aynı gün bı̇r ı̇şlem yapmış meğerse… Malı̇ye bakanı değı̇lse bı̇le hükümette bı̇rı̇lerı̇ sı̇yasete yı̇ne arazı̇ pazarlıklarını bulaştırmış bellı̇ kı̇…

10 gün önce Meclis konuşmamda Maliye Bakanı’na sordum: “Dörtlü koalisyon döneminde siyasi krize neden olan ve dönemin Maliye Bakanı tarafından koalisyon ortaklarından habersiz şekilde Bakanın oğlunun firmasına kiralanan ve sonradan 40 değil 100 dönüm civarında bir arazi olduğu ortaya çıkan Metehan’daki araziler ne oldu? Bu konuda bize bazı bilgiler geliyor.

Biz UBP-HP koalisyonu döneminde Maliye Teftiş’in hazırladığı raporda bu kiralamalar hukuka aykırı bulunduğu için (yani sadece etik dışı değil hukuk dışı da olduğu için), kiralanan bu arazilerin kirasını iptal etmiştik”.

Maliye Bakanı Dursun bey soruma cevaben: “Biz herhangi bir işlem yapmadık, olduğu yerde duruyor ilgili firmanın bizden böyle bir talebi oldu, ancak biz bir işlem yapmadık” demişti. Ne zaman demişti? 24 Haziran 2021 tarihinde. Maliye Bakanı’nın bunu söylediği tarihte Maliye Bakanlığına bağlı Emlak Malzeme Dairesi resmi bir yazıyla bu arazilerin kiralanması için bir işlem yapmış meğer. Evraktaki tarih Bakan’ın Meclis’te bir işlem yapılmadığını söylediği tarih! 1) Bakan Meclis’te konuşma yaparken bu yazıdan haberdar mıydı? Sanmıyorum çünkü Dursun beyi tanıyorum, konuşurken bu evraktan haberdar olmuş olsaydı konuşmasında “herhangi bir işlem yapmadık” demezdi. 2) Bakan Meclis’te konuşma yaparken bu yazıdan haberdar değildi muhtemelen.

Hal böyleyse ve “konu mahkemededir ve biz bu arazilerle ilgili herhangi bir işlem yapmadık” diyorsa Bakan, o zaman Bakanlığa bağlı Emlak Malzeme Dairesi ne yapıyor?

Bakan’dan habersiz böyle bir adım mı atıyor? Bu kadar tartışma konusu olmuş arazilerle ilgili olarak? Şimdi Maliye Bakanı kendisine bağlı Daire’nin bu işlemini geri alacak mı?

Bu talep yazısı geri alınacak mı? Yoksa ilgili Daire’nin Bakan’a rağmen yaptığı işlem (eğer öyleyse) geçerli olmayı sürdürecek mi?

Ha bir de unutmadan, bu yazının üzerinde yazan “Maliye Bakanı Eli ile” ifadesi ne anlama geliyor?”



