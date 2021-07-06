Haziran enflasyonu çıldırdı

Haziran’da tüm ana mal hizmet gruplarında artış oldu. Haziran ayı enflasyonu %3.14’e, yıllık enflasyon %19.93’e çıktı. Enflasyonun bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 8,83 olması nedeniyle maaşların da 8.83 oranında artması gerekecek

KKTC’de Haziran ayı enflasyonunun %3.14’e, yıllık enflasyonun %19.93’e uçtuğu açıklandı. Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’ni dün yayımladı.Kurumun verilerine göre tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon %19.93 oranına, Aralık 2020 sonu itibarıyla (2021 enflasyonu) %8.83 oranına yükselirken, Haziran ayı enflasyonu (Mayıs ayına kıyasla) ise %3.14 düzeyine çıktı.Enflasyonun bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 8,83 olması nedeniyle kamuda çalışanların ve emeklilerin maaşlarının da 8.83 oranında artması gerekecek.İstatistik Kurumu, Ocak enflasyonunu %0.48 (binde yarım) oranında, Şubat enflasyonunu %-0.02 (binde eksi 2) oranında, Mart enflasyonunu %1.39 oranında, Nisan enflasyonunu da 1.62 oranında, Mayıs enflasyonunu da 1.62 oranında açıklamıştı.Enflasyonun Haziran ayı içerisinde hükümetin özellikle akaryakıt fiyatlarına yaptığı zamdan ve bu zammın temel tüketim maddelerine olan yansımasından kaynaklanan etkiyle arttığı belirtiliyor.Ekonomistler Türk Lirası’ndaki değer kayıplarından Temmuz ayında da sürmesi halinde tüketici fiyatları endeksindeki yükselişin bu ayda da süreceğine işaret ediyor.KKTC Anayasa Mahkemesi’nin UBP-DP-YDP hükümetinin hayat pahalılığı maaş ve ücretlere yansıtılmasını dondurduğu yönündeki kararını iptalinden sonra enflasyon rakamı daha da önem kazandı. Mevcut yasalara göre, hükümetin Temmuz ayı sonunda Ocak-Haziran arasındaki hayat pahalılığı oranını maaş ve ücretlere yansıtması gerekiyor.İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Haziran ayında tüm ana mal hizmet gruplarında artış oldu. Bir önceki aya göre en yüksek artış %8 oranıyla lokanta ve oteller ana grubunda saptandı.Veriler Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %1.16, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.24, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %0.91, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %1.36, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %5.96, Sağlık ana grubunda %4.65, Ulaştırma ana grubunda %7.68, Haberleşme ana grubunda %1.39, Eğlence ve Kültür ana grubunda %0.76, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda da %0.37 artış gerçekleştiğini gösteriyor.Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 423 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş saptandı.En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %188.59 ile Limon, %160.46 ile Beyaz Sarma ve %159.11 ile Marul olurken, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç malda; %83.24 ile Karpuz , %79.69 ile Kavun ve %44.50 ile Taze Börülce ön plana çıktı.