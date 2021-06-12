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Mali protokol gözden geçirildi

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TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü, KKTC Başbakanlık heyetiyle TC-KKTC arasında imzalanan Mali İşbirliği Anlaşması’na yönelik gözden geçirme toplantısı yaptı

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Mali protokol gözden geçirildi
 
 
Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Birinci Gözden Geçirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Anlaşma kapsamındaki projeler ve 2021 Yılı Eylem Planı’nda yer alan eylemlerdeki ilerlemeler ile KKTC ekonomisinin gidişatı değerlendirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la, Başbakan Ersan Saner arasında 3 Mart 2021 tarihinde Ankara’da imzalanan TC-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü gereği, TC Kıbrıs İşleri Koordinatörü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında Haziran ve Eylül aylarında yapılması gereken “gözden geçirme” toplantılarının ilki dün gerçekleşti.
Turizm Bakanlığı Toplantı Salonu’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörü Halil Afşarata ve Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu eşbaşkanlığında TC-KKTC heyetleri arasında gerçekleşen toplantıda, 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projeler ve 2021 yılı Eylem Planı’nda yer alan eylemlerdeki ilerlemeler ile KKTC ekonomisinin gidişatı değerlendirildi.
Toplantı öncesinde konuşan Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mevcut durumunun, Kovid-19 salgınının etkilerinin, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın eylem planlarının gözden geçirileceğini ve KKTC ekonomisini daha iyi hale getirmek için yapılabileceklerin tartışılacağını belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörü Halil Afşarata ise konuşmasında, Kıbrıs’a “İki K Bir H” sloganı ile geldiklerini vurgulayarak, “KKH”nın açılımının “Kıbrıs Kalkınma Hamlesi” olduğunu belirtti.
Kıbrıs Kalkınma Hamlesi’nin “enstrümanları” arasında karayolları, hastaneler, mobil enerji santralleri, e-devlet, tarımsal alanlar gibi konuların olduğu bilgisini veren Afşarata, ekonomik enstrümanlarla yasal mevzuat enstrümanlarını eşgüdümlü hale getirmenin önemine vurgu yaptı.
 
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