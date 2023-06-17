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Maldivler’in eski cumhurbaşkanı KKTC’de

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2012-2013 yıllarında Maldivler’in cumhurbaşkanı olan Dr. Mohamed Waheed, KKTC’ye geldi

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Maldivler’in eski cumhurbaşkanı KKTC’de
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2012-2013 yıllarında Maldivler’in cumhurbaşkanı olan Dr. Mohamed Waheed Hassan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, iki Müslüman ada ülkesi olan KKTC ve Maldivler’in bağlarına işaret ederek, Maldivler’in 5. Cumhurbaşkanını KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Mohamed Waheed Hassan’ı KKTC’ye davet ettiği için ayrıca, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’a teşekkür etti.
Tatar, eski cumhurbaşkanının KKTC’de bulunmasının kardeşlik bağlarını canlandırması bakımından önemli olduğunu dile getirdi.
Maldivler’in 5. Cumhurbaşkanı Dr. Mohamed Waheed Hassan da konuşmasında, KKTC’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkenin çok güzel bir olduğunu söyledi. Waheed, KKTC halkına başarı ve huzur diledi.
 
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