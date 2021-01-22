Makam araçlarının plakalarına yeni düzenleme

Bakanlar Kurulu, yeni oluşumla değişen bakanlık isimleri ve sıralarını dikkate alarak makam araçlarının plaka numaralarını yeniden düzenledi.
Karara göre, resmi makam araçlarının plaka numaraları şöyle sıralandı:
001 KKTC Meclis Başkanı
002 KKTC Başbakanı
003 Yüksek Mahkeme Başkanı
004 Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı
005 Turizm ve Çevre Bakanı
006 Dışişleri Bakanı
007 Maliye Bakanı
008 içişleri Bakanı
009 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
010 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
011 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı
012 Sağlık Bakanı
013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
014 KKTC Meclis Başkan Yardımcısı
015 Başsavcı
016 Sayıştay Başkanı
017 Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı
018 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)