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Makam araçlarının plakalarına yeni düzenleme

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Bakanlar Kurulu, yeni oluşumla değişen bakanlık isimleri ve sıralarını dikkate alarak makam araçlarının plaka numaralarını yeniden düzenledi.

Makam araçlarının plakalarına yeni düzenleme
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Karara göre, resmi makam araçlarının plaka numaraları şöyle sıralandı:
001 KKTC Meclis Başkanı
 
002 KKTC Başbakanı
 
003 Yüksek Mahkeme Başkanı
 
004 Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı
 
005 Turizm ve Çevre Bakanı
 
006 Dışişleri Bakanı
 
007 Maliye Bakanı
 
008 içişleri Bakanı
 
009 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
 
010 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
 
011 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı
 
012 Sağlık Bakanı
 
013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 
014 KKTC Meclis Başkan Yardımcısı
 
015 Başsavcı
 
016 Sayıştay Başkanı
 
017 Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı
 
018 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)
 
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