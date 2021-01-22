Makam araçlarının plakalarına yeni düzenleme

Bakanlar Kurulu, yeni oluşumla değişen bakanlık isimleri ve sıralarını dikkate alarak makam araçlarının plaka numaralarını yeniden düzenledi.



Karara göre, resmi makam araçlarının plaka numaraları şöyle sıralandı:

001 KKTC Meclis Başkanı



002 KKTC Başbakanı



003 Yüksek Mahkeme Başkanı



004 Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı



005 Turizm ve Çevre Bakanı



006 Dışişleri Bakanı



007 Maliye Bakanı



008 içişleri Bakanı



009 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı



010 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı



011 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı



012 Sağlık Bakanı



013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı



014 KKTC Meclis Başkan Yardımcısı



015 Başsavcı



016 Sayıştay Başkanı



017 Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı



018 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)

