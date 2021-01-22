Halkın alacağı hizmetler kısıtlanacak

Belediyelerin katkılarında kısıtlamaya gidilmesine tepki göstermek amacıyla talebiyle, belediyelerde iş bırakma eylemi yapıldı. Hür –İş Başkan Vekili Serdaroğlu, halkın alacağı hizmetlerin kısıtlanacağını vurguladı





Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), belediyelerin katkı paylarında artış yapılması talebiyle, örgütlü oldukları belediyelerde bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Sendikaların yetkilileri, saat 11:00’de Meclis önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamada, “yetkilileri halk sağlığını ciddiye almaları konusunda uyarmak için yeni bir mücadele başlatıyoruz. Yerel yönetimlerde örgütlü sendikalar olarak mücadelemiz süreç sonuçlanıncaya kadar devam edeceğini kamuoyuna duyururuz” denildi.

Hür –İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu konuşmasında, belediye katkı paylarında kısıtlamaya gidilmesini eleştirdi. Belediyelerde bütçe kısıtlamasına gidilmesiyle halkın alacağı hizmetlerin kısıtlanacağını kaydeden Serdaroğlu, hükümeti gereken yerlerde gerekli tasarrufu yapmamakla suçladı.

Serdaroğlu, “örtülü ödenekten, kendi harcamalarından, görevlendirmelerden, belirli kişilere sağladıkları menfaatlerden bahsetsinler” diyerek, “sürekli bir biriyle kavga etmek, aşı planlaması da dahil hiçbir şeyi becerememekle” suçladığı hükümet ortaklarının, toplumun elini taşın altına koymasını istediğini hatırlattı ve “Önce kendileri birlik olsunlar aylarca bakanlık kavası yaptılar” diye konuştu.

Serdaroğlu, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelinmemesi halinde hükümetin var olan krizi çözemeyeceğini da savunarak, “emekçiden alıp işverene vererek kriz çözülemez” dedi.

Eylemde hazırlanan ortak açıklama da okundu.

Pandemi döneminde belediyelere aktarılan katkı paylarından %25 kesintiye gidildiği, hükümetin belediyelere gayrı yasal olarak da olsa ek sorumluluklar yüklemeye çalıştığı ancak katkı paylarını da olabildiğince minimize etmeye çalıştığı öne sürülen açıklamada, şu bilgiler ve görüşlere yer verildi:

“2020 yılı KKTC Bütçesinde öngörülen yerel gelirler 5 milyar 610 milyon lira idi. 2020 yılı boyunca gerçekleşen yerel gelirler toplamı ise yaklaşık 5 milyar 900 milyon liradır. Aşının geldiği, Nisan ayında kapılarını açmayı düşünen devletin 2021 yılı için KKTC bütçesinde öngördüğü yerel gelirleri 5 milyar 640 milyon lira. Devletin Belediyelere toplam bir yıllık öngördüğü artış 2 milyon 775 bin lira, bu miktarı geçtiğimiz günlerde KKTC İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nüfusumuza (382 bin 230)'e böldüğümüzde 7 lira 26 kuruş ediyor.

Belediyeler vatandaş başına aldığı 7 lira 26 kuruş ile çalışanlarının haklarını hayat pahalılığı karşısında mı koruyacak, pandemi döneminde bölgesine elzem hizmetlerini mi verecek veya bölgesinin kalkınması için yatırım mı yapacak?”



