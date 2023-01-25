banner875
banner885
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
2 0
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
7 0
 
Araştırma:
Araştırma: "Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor olabilir"
9 0
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
18 0
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
26 0
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
8 0
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
16 0
banner878

Mahmut Özer KKTC’ye geliyor

banner476

TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün KKTC’ye gelecek

banner825
Mahmut Özer KKTC’ye geliyor
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelecek.
Bakan Özer, KKTC ziyaretinde önce KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.
Daha sonra Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi'ne gidecek olan Özer, burada öğrencilerle bir araya gelecek. Özer, temasları kapsamında KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya gelecek. Bakan Özer, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile eğitim politikaları ve işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
Ziyarette, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim alanlarında devam eden işbirliğinin geliştirilmesi, öğretim programları ve ders içeriklerinin ortak değerleri güçlendirmesi amacıyla heyetler arası teknik toplantılar yapılacak. Bakan Özer, son olarak KKTC'de bir ilk olan e-Sınav salonunun açılış törenine katılacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.