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Mahkemelerde yapılan testler negatif çıktı

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Mahkemelerde yapılan testler negatif çıktı

Yüksek Mahkeme ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görev yapan Yargıç ve personele dün PCR testi yapıldı.

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, testlerin tümünün negatif çıktığı bildirildi.

Yüksek Mahkeme Başkanının odacısının Covid-19 test sonucu pozitif çıkması üzerine Yüksek Mahkeme Başkanı ve Sekreteri test sonucu negatif çıkmış olmakla birlikte, tedbir amaçlı 1 hafta izolasyon uygulayacaklarını açıklamışlardı. Önlem olarak, Yüksek Mahkeme ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki çalışanlara PCR testi yapılması kararlaştırılmıştı.

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