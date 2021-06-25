6 ayda 2 bin 500 vatandaşlık tepkisi

Bu Memleket Bizim Platformu, 6 ay içinde 2 bin 500 kişiye vatandaşlık verilmesine tepki amacıyla İçişleri Bakanlığı önünde eyleme gitti ve mesaj verdi: “Azınlığa düşmekten ve siyasi irademizin ayaklar altına alınmasından artık usandık”





Bu Memleket Bizim Platformu, hükümetin vatandaşlık politikasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Kendi vatandaşından umudunu kesen hükümetin, vatandaşlık dağıtımına hız verdiği iddia edilen açıklamada, “Altı ay içinde 2 bin 500 kişiye vatandaşlık verilmesi bu ruh halinin göstergesidir” ifadesi kullanıldı.

“Azınlığa düşmekten ve siyasi irademizin ayaklar altına alınmasından artık usandık.” denilen açıklamada, azınlık hükümetinde vatandaşlık verilmesinin çok yüksek boyutlara geldiği, bunun için seferberlik yapıldığı ifade edildi.

Bu Memleket Bizim Platformu adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından okunan açıklamada “Ülkeye yıllarca nüfus taşıyarak, demografik yapıyı değiştirenler, taşınan nüfusa da vatandaşlık vererek bunu siyasal yapıya şekil vermek için de araç olarak kullanmaktaydılar” denildi.

Açıklamada, bu hükümet döneminde sürecin “inanılmaz” boyutlara geldiği öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığında çeşitli bölümlerdeki personelin vatandaşlık verilen bölümlere kaydırıldığı ifade edilen açıklamada, “Mümkün olan en fazla vatandaşlığın verilmesi için seferberlik halinde olunduğu ortadadır” ifadelerine yer verildi.

Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret edilen açıklamada, hükümetin bu şartlarda zam yapması eleştirildi.

Açıklama şu ifadelerle sürdü:

“Tüm bunları izleyen halkımız, hesap gününü beklemektedir. Kendi vatandaşından umudunu kesen hükümet panik içinde her seçim öncesi olduğu gibi vatandaşlık dağıtımına hız vermiştir. Altı ay içinde 2 bin 500 kişiye vatandaşlık verilmesi bu ruh halinin göstergesidir.”

“Ülkesini ve halkını seven siyasetçiler kendi halkını ülkesinde azınlık duruma düşürecek şekilde ülkesinin vatandaşlığını seçim pazarlığında malzeme yapmaz” ifadelerine yer verilen açıklamada, hükümet halktan kopuk olmakla ve “buyruk” almakla suçlandı.

Açıklamada “ülkenin demografik yapısını hızla değiştirerek Kıbrıslı Türklerin iradesini ipotek altına almaya yönelik vatandaşlık politikaları karşısında Kıbrıs Türk toplumunun iradesine sahip çıkmak, kendi ülkesinde azınlık durumuna düşmesini engellemek” için mücadelenin süreceği kaydedildi.



