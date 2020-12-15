Mağusa Suriçi kaderine terk edildi

Turist sayesinde iş yapan MağusaSuriçi esnafının, pandemi nedeni ile işleri tamamen durdu. Suriçi adeta kaderine terk edildi, sokaklarda esnaf haricinde kimse yok



Tarihi Mağusa Suriçi sokakları eski günlerini arıyor...

Yıllardan beri sadece turist sayesinde iş yapar hale gelen MağusaSuriçi esnafı, pandemi nedeni ile teker teker kepenk kapatmaya devam ediyor.

Kıbrıspostası’na göre yeni yıla girmemize sayılı günler kalmasına rağmen Suriçi çarşısına yeni yıl bereketinin uğramasını bırakın, sokaklarda adeta in cin top oynuyor.

Yaklaşık 1 yıldan beridir pandemi nedeni ile işleri durma noktasına gelen Suriçi esnafının ayakta duracak hali kalmadı. Suriçi çarşısı sokaklarında ise bölge esnafının dışında kimseye denk gelmeniz mümkün değil.

Esnaf teker teker kepenk indirmeye devam ederken, açık kalan dükkanların camlarında ise “bitiriyoruz”, “zararına satış, kapatıyoruz” şeklinde yazılar asılmış durumda.

Esnafın iş yapabilmesi adına bölgeyi cazip kılacak hiçbir girişim de yapılmıyor. Yeni yıl için vatandaşı bölgeye çekebilecek ne bir organizasyon, ne de sokaklarda bu yönde bir hazırlık bulunuyor.

Lefkoşa Surlariçi’nde 12 Aralık Cumartesi günü birbirinden farklı etkinliklerin yanında indirimlerin de yer aldığı Lefkoşa Türk Belediyesi Yeni yılda Arasta indirim günü yoğun ilgi gördü.

Farklı alanda kurulan sahnelerde konserler, dans gösterileri, çocuk atölyeleri, çocuk konserleri, çocuk oyunları ve kukla gösterileri ile çarşıda indirim gününün de düzenlenmesi esnafında yüzünü güldürdü.

MağusaSuriçi esnafı benzer bir organizasyonun MağusaSuriçi esnafı için de faydalı olabileceği görüşünde.

