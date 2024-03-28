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Mağusa'da trafiği rahatlatacak yeni proje

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Mağusa'da serbest liman kavşağında yaşanan trafik sorunu, trafik ışığı projesi ile çözüme kavuşuyor

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Mağusa'da trafiği rahatlatacak yeni proje
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Mağusa'da Eşref Bitlis Caddesi, Anafartalar Caddesi, Serbest Liman çıkışı ile Serbest Liman Sokak'ı birbirine bağlayan kavşakta yıllardır trafik güvenliğini tehdit eden sorun çözüme kavuşuyor.
Gazimağusa Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Gazimağusa Belediyesi ve KKTC Karayolları Dairesi tarafından Serbest Liman Kavşağı üzerine sinyalizasyon projesi hazırlandı.
Gazimağusa'nın en yoğun ve trafik sorunu yaşanan bölgelerinden birini çözüme kavuşturacak olan projenin ihalesi için 21 Mart tarihte duyuru yapılırken, "Eşref Bitlis Caddesi Serbest Liman Şerit Genişletme ve Sinyalizasyon Yapım İşleri İhalesi" dosyası 24 Nisan 2024 tarihine kadar Gazimağusa Belediyesi İhale Birimi'nden temin edilebilecek.
Yıllardır trafik güvenliği ve akışındaki sorunların iyileştirilmesi adına Gazimağusa Belediyesi ve KKTC Karayolları Dairesi işbirliği ile geliştirilen proje hayata geçiyor.
 
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