Mağusa Belediye Meclisi’nde istifa

Mağusa Belediye Meclisi üyesi Ulus Irkad, belediye çalışanlarının ödemelerle ilgili yaşanan sıkıntılardan dolayı süresiz greve gitmeleri sonrasında görevinden istifa ettiğini açıkladı



Gazimağusa Belediyesi, İsmail Arter’in başkanlığı sürecinde ekonomik olarak zor günler yaşarken, çalışanların son eyleminde tepki gören isimlerden biri de meclis üyesi Ulus Irkad oldu.

Mağusa Belediye Meclisi’ne TDP listesinden YKP adayı olarak seçilen Ulus Irkad, “Belediye çalışanlarının ödeme sıkıntıları nedeniyle haklı şikayet ve eleştirilerini aldım” diyerek, demokratik sürecin bir adımı olarak istifayı seçtiğini duyurdu.

Irkad, istifasını şu sözlerle açıkladı:

İSTİFA EDİYORUM

“Gazi Mağusa Belediyesi” çalışanlarının greve gitmesi ile ortaya çıkan tepkilerde belli ki çalışanların ödenememe ve zamanında maaş, bayram ödenekleri ve birçok alacakları maddi kazançlarından dolayı oluşan tepkilerden dolayı haklı şikayet ve eleştirilerini aldım.

Grev sırasında bazı çalışanların bana da tepkilerini eleştirel olarak ortaya koyduklarına şahit oldum. Belli ki bir demokratik mekanizma olan istifa mekanizmasının seçimlere bir sene kala çalıştırılıp hem dinamizm hem de bir odaklanma yaratma gereği tarafımdan gözlemlenmiştir.

Seçildiğim zamandan beri bütçenin oluşmasında hassasiyetlerimi ortaya koyup bazı bütçe oylamalarında “hayır” dedim. Daha sonra gene çekincelerimi ortaya koyup bazı bütçe oylamalarında “evet” de dedim.

Sorumluluk aldığım Kültür Komisyonu dışında göreve geldiğim zamandan beri istihdamların kontrollu yapılmasını ve bu konularda çok dikkatli olunmasını da devamlı talep ettim.

İstahdam sağlama elbette meclisin kontrolü altında değildi. Burada da kişisel suçlama veya eleştirilere girmek istemiyorum. Gelinen noktada Belediye son zamanlarda artık çalışanlarını ödemekte güçlük çekiyor.

Mesailer, bayram ödenekleri ve diğer esnaftan veya çeşitli birimlerden alınan borçlar şikayet konusu olmaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu koşulların belediyeleri güç duruma getirdiğini de takdir ediyorum ama bizim en başta çalışanların menfaatleri ve rahatlamalarını gözönüne getirmemiz gerekiyordu. Bunu yapamadık…

Muhalefet olmama, kurulu statüko ve hukuksal birçok sorunları olan yapıya karşı olmama rağmen gene de sorunların çözülebileceğine inandım ve bu yönde mücadele vermeye çalıştım. İstifa etmemle daha demokratik, şeffaf, emekten yana, oydaşmacı demokrasiye yol açacak bir dinamik yapının oluşmasını ve Belediyedeki gerek mali gerekse emek kolunda mücadele edenlerin sorunlarına daha da dikkat çekmek için bu istifa kararımı almış bulunuyorum.

İstifamla kendime düşen sorumluluğu tam olarak yerine getiremesem bile yukarıdaki değerlerin bundan sonra daha da öne çıkarılacağına emin olmak istiyorum. İstifa etmek de bir erdemdir. İstifamla bu erdemin kullanılmasıyla bir kez daha toplumsal eleştiri mekanizmamıza bir katkıda bulunmak istiyorum. İstifamın Resmi ilgililer ve Belediye Başkanlığı tarafından kaale alınmasını istirham ediyorum”

