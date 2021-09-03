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Çağdaş kentler için işbirliği ve dayanışma

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Gönyeli Belediye Başkanı Benli, Ankara’da Kıbrıs İşleri Koordinatörü Afşarata ile görüştü

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Çağdaş kentler için işbirliği ve dayanışma
 
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Ankara’da Kıbrıs İşleri Koordinatörü H. Halil Afşarata ile görüştü, “Yerel yönetim anlayışımızı çok daha ileriye taşımak için işbirliği ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.  
Ankara’da Kıbrıs İşleri Koordinatörü H. Halil Afşarata, dün Başkanlık Külliyesi’nde Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli’yi kabul ederek bir süre görüştü. Benli’ye Gönyeli Belediyesi Müdürü Ferruh Dülgeroğlu da eşlik etti.  
“Yüksek Yaşam Standartlı Kent vizyonumuzu ve çağdaş yerel yönetim anlayışımızı anlatmaya, ilerlemeye, işbirliğine devam ediyoruz” diyen Benli, görüşmenin samimi bir ortamda ve son derece yararlı geçtiğini söyledi.
Türkiye’deki yerel yönetim deneyimlerinden de yararlanarak diyaloğun geliştirilmesini yönünde düşüncelerini paylaştıklarını anlatan Ahmet Benli, şunları söyledi:
“Gönyeli’deki projelerimizden yerel yönetimler reformuna kadar pek çok başlıkta samimi bir görüşme imkanı bulduk. Özellikle sonuç alıcı projelerin yaşama geçirilmesi yönünde işbirliği imkanlarını ele aldık.  Çok sıcak karşılandık ve Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşleri Koordinatörü H. Halil Afşarata’yı kentimize davet ettik. Hem şahsım hem de Gönyelimiz için yararlı bir görüşme yaptık. Çağdaş kentler için işbirliği ve dayanışmayı son derece önemsiyoruz, o nedenle, böylesi temaslarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz.”
 
 
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