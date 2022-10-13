“Maaş düzenlemesi adil değil”

GKK bünyesinde çalışan askeri memur ve işçilerin maaşlarında iyileştirme yapılırken aynı kurumda çalışan ve göç yasasından işe giren subay, astsubay, mukaveleli çavuş, onbaşı ve erler bu maaş iyileştirmesinden yararlanamayacak



Halkın Partisi, 47/2010 sayılı yasayla kamuya giren çalışanların maaşlarında yapılan düzenleme ilgili açıklamalarda bulunarak, “hükümetin piyasayı ucuzlatmaya dönük, enflasyona karşı yani hayatın pahalılaşmasına ve zamlara karşı tedbir almak yerine maaşlara hayat pahalılığı artışı üzerinden popülizm ile siyaset yapmakta ısrar ettiğini” savundu.

Halkın Partisi (HP) Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Göç Yasası” olarak bilinen yasadan işe girenlere yapılacak maaş iyileştirilmesi konusunda “Bu düzenleme bir yandan devam eden bir adaletsizliği giderme iddiasıyla yapılmış olsa da bazı başka adaletsizlikleri üstelik de aynı kurumlarda çalışanlar açısında farklı muameleyi tetikleyecek niteliktedir. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çalışan askeri memur ve işçilerin maaşlarında bir iyileştirme yapılırken aynı kurumda çalışan ve göç yasasından işe giren subay, astsubay, mukaveleli çavuş, onbaşı ve erler bu maaş iyileştirmesinden yararlanamayacak. Bir başka ifadeyle aynı kurum içerisinde maaş iyileştirmesi adil yapılmadığından çalışma barışı daha da bozulmuş olacak” denildi.

Açıklamada “bu değişiklik ile Komutanlık bünyesinde askeri memur ve işçilerin maaşlarında artış yapılırken, rütbeli ve mukaveleli olan askerlerin maaşlarında artış yapılmaması hem üzücü, hem de düşündürücüdür” ifadeleri kullanıldı.

“BAZI SİGORTA EMEKLİLERİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAŞ ALIYOR”

Halkın Partisi tarafından yapılan açıklamada, kamuda çalışanlar arasında özellikle göç yasasından kaynaklanan eşitsizliklerin giderilmesi için harcanan çabanın, sigortadan daha düşük baremden yatırım yaparak emekliye ayrılmış olanların da düşünülmesi gerektiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kamuda göç yasasından işe girip olumsuz etkilenenler sadece bazı kesimler değildir. Yapılan düzenleme hem bu açıdan sıkıntılıdır hem de kamudan maaş alan ama maaşı asgari ücretin altında kalmış olan kesimler unutulduğu için eksiktir. Çünkü düşük baremden sigorta emeklisi olan vatandaşların maaşları artık asgari ücretin de altında kalmıştır ve bu çok ciddi ekonomik ve doğal olarak sosyal sorunların oluşmasına sebebiyet vermektedir.”

“SENDİKALI OLAMAMASI NEDENİYLE POLİSLERİMİZİN SIKINTILARI GÖZ ARDI EDİLİYOR”

Göç Yasası kapsamında olan ve barem 5 veya barem 9’dan maaş alan polis mensuplarının, bir üst rütbeye terfi durumunda aynı hizmet sınıfından maaş almalarını sağlayacak yasal değişiklik yapılması gerektiğini ancak bu konunun da geçiştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Sendikalı olmamaları nedeniyle gerek polisimiz gerekse askerimiz bu gibi özlük haklarıyla ilgili olarak mağdur edilmekte ve seslerini de kolay kolay duyuramamaktadırlar” denildi.



