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Resepsiyonda koruma ordusu

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UBP’nin resepsiyonuna “koruma ordusu” damgasını vurdu. Tatar, Üstel ve Başçeri’nin birlikte oturduğu masa etrafında korumalar çember oluşturdu, kimsenin yaklaşmasına izin vermedi

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Resepsiyonda koruma ordusu
 
UBP’nin önceki akşam 47. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona “koruma ordusu” damgasını vurdu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri’nin birlikte oturduğu masa için olağanüstü güvenlik önlemi alınması dikkat çekti.
Tatar, Üstel ve Başçeri’nin arkasında ikişer ikişer ayakta duran koruma mensupları, masanın etrafına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.
8 güvenlik ekibinden oluşan koruma ordusu masa etrafında adeta çember oluşturdu.
 
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