LTB’den 65 yaş üstüne grup egzersizi

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), 65 yaş üstüne yönelik grup egzersizleri düzenlemeye başladı.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ile işbirliğinde düzenlenen grup egzersizleri, 4 grup şeklinde Salı ve Perşembe günleri veriliyor. Seanslar 09.00 ve 10.00'da başlıyor.

