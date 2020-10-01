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LTB okullara maske ve dezenfektan dağıttı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa’daki kamu okullarına maske ve dezenfektan dağıttı.

LTB okullara maske ve dezenfektan dağıttı

 

LTB’den verilen bilgiye göre, toplamda 17 ilkokul-anaokulu ve 12 ortaokul-liseye 37 bin 650 maske ile 145 adet 1 litrelik sıvı el dezenfektanı ve 29 adet 5 litrelik sıvı el dezenfektanı dağıtımı yapıldı.

Covid-19 tedbirleri alınarak ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen dağıtımlarda öğretmen ve öğrencilerin eğitim sırasında kullanması için dağıtılan malzemeler okul idarelerine teslim edildi.

ANKARA’DAN LEFKOŞA’YA GÖNDERİLEN MASKELERİN DAĞITIMI SÜRÜYOR

Öte yandan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kardeş belediye LTB’ye Covid-19’la mücadele amaçlı gönderilen dezenfekte malzemesi ve maskelerin dağıtımının devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından LTB’ye 250 bin maske ve 5 bin adet 1 litrelik el dezenfektanı gönderilmişti.

 

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