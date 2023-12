LTB'nin ECCAR üyeliği onaylandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 2004 yılında UNICEF inisiyatifi olarak kurulan Avrupa Irkçılığa Karşı Şehirler Koalisyonu (ECCAR) üyeliğinin onaylandığını açıkladı.

LTB Dünya İnsan Hakları günü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda belediyenin bugüne kadar hayata geçirdiği uygulamaların anlatıldığı ve önümüzdeki dönem için taahhütlerini ortaya koyduğu başvuru sunumunun 20 Kasım 2023’te online olarak yapıldığı belirtildi ve “LTB böylece Birleşmiş Milletler sisteminde yerel yönetimleri temsil eden, şehirler bazında her türlü ayrımcılığa karşı evrensel dayanışma ve iş birliğini savunan Uluslararası Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehirler Koalisyonu’nun (ICCAR) da parçası olmuştur” denildi.

Evrensel değerlerin ve temel insan haklarının korunmasının önemi vurgulanan mesajda, evrensel insan hakları değerlerinin, bunları korumakla yükümlü devletler ve devletlerarası kuruluşların eliyle yerle bir edildiği bir dönemden geçildiği ifade edildi.

Mesajda, “İnsan haklarını korumaya yönelik birçok uluslararası sözleşme sadece kağıtta kalırken, İstanbul Sözleşmesi gibi bazı hukuki enstrümanlar ise var olan düzene tehdit olarak algılanıp tümden reddediliyor. Savaş durumlarında insan haklarının korunmasını düzenleyen sözleşmeler, çifte standart uygulamalar ve yaptırımlar karşısında tüm dünyanın gözleri önünde fütursuzca ihlal ediliyor” denildi.

Yerel yönetimlerin, temel insan haklarının korunması için çok daha aktif ve etkin bir rol üstlenmeleri gerektiği vurgulanan mesajda, “Şehirde yaşayan her bireyin yaşına, inancına, rengine, diline, kullandığı alfabeye, cinsiyet kimliğine, cinsel yönelimine, zihinsel veya fiziksel durumuna, vatandaşlık veya muhaceret statüsüne bakılmaksızın temel insan haklarına erişiminin sağlanması, şehir yaşamında barış ve refahın korunması için vazgeçilmezdir” ifadeleri yer aldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her türlü ayrımcılık ve şiddetle mücadele için toplumun da destek ve dayanışmasıyla hizmet alanlarını çeşitlendirip genişlettiği, dünyanın farklı yerlerinden en iyi uygulamaları şehre uyarlamaya çalışıldığı kaydedilen mesajda şunlar belirtildi:

“Örnek politikalar ve uygulamalarımızla, yasa yapıcılar ve devlet kurumları üzerinde de baskı unsuru oluşturmaya uğraştık. Lefkoşa Türk Belediyesi, şehirlerin ve yerel yönetimlerin bu mücadelenin kilit bir paydaşı olduğu bilinciyle hareket etmeye devam edecek. Bunu en iyi şekilde yapabilmek için hem bu alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle iş birliklerimizi genişletmeye, hem de bu mücadelenin parçası olan diğer şehirlerden öğrenerek kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz”.