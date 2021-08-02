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LTB'nin “5 günde 14 bölge,Tertemiz bir Çevre” sürüyor

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“5 günde 14 bölge,Tertemiz bir Çevre” çalışması altında Belediyenin araçları haftaiçi her gün bahse konu atıklar için bir bölgede görev yapıyor. Ekipler günde ot, dal ve arazi temizliğinden 60 ton atık topluyor.

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LTB'nin “5 günde 14 bölge,Tertemiz bir Çevre” sürüyor

 Lefkoşa Türk Belediyesi’nin rutin çöplerin toplanması dışında kalan evlerin bahçe temizliğinden ve arazi temizliğinden çıkan  çöplerin toplanması için başlattığı çalışma devem ediyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, “5 günde 14 bölge,Tertemiz bir Çevre” çalışması altında Belediyenin araçları haftaiçi her gün bahse konu atıklar için bir bölgede görev yapıyor. Ekipler günde ot, dal ve arazi temizliğinden 60 ton atık topluyor.

Rutin günlerde toplama işlemi için herhangi bir ücret alınmazken, program dışı verilen hizmet için fatura çıkartılıyor.

Ekipleri Pazartesi, Marmara,Taşkınköy,Göçmenköy; Salı Ortaköy, Köşklüçiftlik, Kumsal ve  Metehan; Çarşamba Surlar içi,  Çağlayan, Yenişehir ve Kızılbaş; Perşembe Küçük Kaymaklı; 
Cuma Haspolat ve Hamitköy’de çalışıyor.

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