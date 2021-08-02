Kurallara uymayan otobüs şoförüne polis acımadı

Bakanlar Kurulu ve Sağlık Üst Kurulu tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlar gereği taşıması gereken yolcu sayısından fazla yolcu taşıyan bir minibüs şoförü Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafk polisleri tarafından tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri, bugün öğle saatlerinde devriye halinde bulundukları sırada, Bakanlar Kurulu ve Sağlık Üst Kurulu tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlar gereği taşıması gereken yolcu sayısından fazla yolcu taşıyan bir minibüs şoförü tespit edildi. Minibüs şoförü aleyhinde yasal işleme gidilirken, işletme iznine aykırı yolcu taşımak suçundan dolayı bahse konu minibüs ise trafikten men edildi.